Bct, sarà Vincenzo Salemme ad aprire la quarta edizione del festival (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Vincenzo Salemme ad aprire la prossima edizione del BCT – festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Attore, commediografo, regista teatrale e cinematografico, sceneggiatore e scrittore: una lunga storia umana e professionale da raccontare dietro l’artista. Più di quarant’anni di carriera, dal debutto da attore con una intensissima vita teatrale partita nel ‘78 con il Maestro Eduardo De Filippo fino ad arrivare ai nostri giorni, campione di incassi a teatro e al cinema, in televisione è stato recentemente protagonista di un esperimento di straordinario successo su Raidue: portare per la prima volta le sue commedie in diretta tv come fossero uno show televisivo vero e proprio. Vincenzo Salemme – che riceverà il premio alla carriera del festival – sarà l’ospite di ... Leggi su anteprima24

