Bartomeu: «Arthur, valutazione gonfiata? Fino a qualche mese fa…» (Di martedì 7 luglio 2020) Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato della valutazione di Arthur, definita da alcuni "gonfiata". Le sue parole Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato ai microfoni di RAC1 della valutazione di Arthur, definita da alcuni "gonfiata". Il giocatore si è trasferito alla Juve nell'ambito dello scambio con Pjanic. «Offerta e domanda funzionano così, Arthur gode di un'ottima considerazione nel mondo del calcio. Pensate che Fino a qualche mese fa su Transfermarkt valeva 70 milioni di euro» ha risposto il patron blaugrana.

