Bari: primo giorno, “due rubati e cinque distrutti” Noleggio monopattini: lo sconcerto del sindaco (Di martedì 7 luglio 2020) Di Francesco Santoro: Il primo danneggiamento si è verificato a meno di 24ore dall’inaugurazione del servizio pubblico di Noleggio gestito dall’azienda Helbiz. In mattinata il sindaco Antonio Decaro, nel Park and Ride di corso Vittorio Veneto, aveva presentato l’iniziativa. I veicoli ecologici raggiungono una velocità massima 25 km orari, sono dotati di un sistema antifurto e di rilevatore satellitare della posizione e possono essere noleggiati attraverso una specifica applicazione. Questo il tariffario: corsa singola un euro più 15centesimi al minuto. L’abbonamento mensile, invece, costa 29.90 euro. Quando andrà a pieno regime, i mezzi di trasporto ecologici a disposizione dei cittadini saranno 500. Al bando del Comune hanno partecipato quattro aziende. Scrive Antonio Decaro, sindaco di Bari: Due rubati e cinque distrutti. È ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Bari: primo giorno, 'due rubati e cinque distrutti'. Noleggio monopattini, lo sconcerto del sindaco @Antonio_Decaro - IEbbasta : @SantucciFulvio Si ma non corrisponde alla realtà, anche a Bari la promozione la ottiene al secondo anno, all'Atala… - mirmidone_4 : Primo giorno del servizio sharing dei monopattini a Bari: Due rubati e cinque distrutti. - baritoday : Monopattini in sharing già danneggiati dopo un giorno: a Bari vandalizzato il primo mezzo - Borderline_24 : #Bari, sotto il teatro Margherita il primo primo “Seabin”: un bidone mangia plastica in #Mare - VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari primo Monopattini in sharing già danneggiati dopo un giorno: a Bari vandalizzato il primo mezzo BariToday Bari, due monopattini rubati e cinque distrutti nel primo giorno sharing. Decaro: "Mi vergogno"

Comincia male il servizio di noleggio dei monopattini elettrici a Bari. Due rubati e cinque distrutti. È questo il bilancio del primo giorno di sharing dei monopattini. Bari, monopattini elettrici a n ...

Bari, cinque monopattini distrutti e due rubati in 24 ore. Decaro: 'Mi vergogno per chi continua a distruggere i nostri sforzi'

Due rubati e cinque distrutti. È questo il bilancio del primo giorno del servizio di sharing dei monopattini a Bari. “Lo so, alcuni di voi staranno pensando: “E cos’altro ti aspettavi?”. Ecco, io mi a ...

Comincia male il servizio di noleggio dei monopattini elettrici a Bari. Due rubati e cinque distrutti. È questo il bilancio del primo giorno di sharing dei monopattini. Bari, monopattini elettrici a n ...Due rubati e cinque distrutti. È questo il bilancio del primo giorno del servizio di sharing dei monopattini a Bari. “Lo so, alcuni di voi staranno pensando: “E cos’altro ti aspettavi?”. Ecco, io mi a ...