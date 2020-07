Bari, impiegata del comune positiva al Covid: chiusi gli uffici di Palo del Colle e sanificazione (Di martedì 7 luglio 2020) Una dipendente del comune di Palo del Colle, in provincia di Bari, è risultata positiva al Coronavirus. Lo rende noto il commissario prefettizio Rossana Riflesso, che attualmente amministra il comune pugliese. In via precauzionale è stata così disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino a giovedì ed è stato ridotto anche il numero dei dipendenti in presenza nella struttura. Come da prassi è stato attivato il protocollo anti-contagio. “È risultata positiva una dipendente dal comune di Palo del Colle. Oggi sapremo i risultati del secondo tampone. In via precauzionale ho chiuso al pubblico il comune fino a giovedì. Abbiamo fatto una sanificazione anche se la dipendente da una settimana non è in servizio e nemmeno a Palo in questo momento. Ho chiesto inoltre alle persone che sono entrate in contatto di ... Leggi su tpi

