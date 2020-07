Barcellona, Setien: “Arthur? La situazione è cambiata, ha già firmato con la Juve” (Di martedì 7 luglio 2020) L’allenatore del Barcellona, Quique Setién, ha parlato di Arthur nella conferenza stampa alla vigilia del match di Liga 2019/2020 contro l’Espanyol. Il calciatore concluderà la stagione in maglia blaugrana, ma per la prossima stagione è già stato acquistato dalla Juventus, tramite lo scambio con Pjianic. “Chiaramente la situazione adesso non è esattamente la stessa di prima” ha spiegato Setén, “Arthur continua ad allenarsi, ha voglia, entusiasmo e cerca sempre di fare il meglio possibile. Poi spetta a me decidere se schierarlo o meno… Sapete che Arthur ha già firmato con un’altra squadra, ma che vuole restare qui fino alla fine della stagione“. Leggi su sportface

