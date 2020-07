Barça, il TAS respinge il ricorso del Santos sul trasferimento di Neymar (Di martedì 7 luglio 2020) E’ stato respinto dal TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) l’appello presentato dal Santos alla FIFA che chiedeva il risarcimento di 61.295.000 euro di danni al Barcellona dopo il trasferimento di Neymar dal club brasiliano a quello spagnolo nell’estate del 2013. “Il TAS – riporta il club catalano in una nota – ritiene che il contratto tra Santos e il giocatore sia stato risolto di comune accordo, che l’FC Barcelona non ha violato l’accordo di trasferimento quando ha pagato importi aggiuntivi al padre del giocatore e alla società N&N e che l’FC Barcelona non ha commesso alcun condotta fraudolenta quando ha firmato il pre-accordo con Neymar Jr, né quando ha firmato l’accordo di trasferimento con Santos.” La riposta del TAS poi, continua e condanna il “Santos a pagare le spese procedurali ... Leggi su alfredopedulla

