Bankitalia, il Covid ha ridotto i redditi del 50 per cento delle famiglie. Impatto ancora più grave tra i lavoratori indipendenti (Di martedì 7 luglio 2020) Quasi un italiano su due, già prima dell'emergenza sanitaria, arrivava a fine mese con difficoltà, una situazione peggiorata ulteriormente negli ultimi due mesi, in cui oltre la metà della popolazione ha dichiarato di aver subito una riduzione nel reddito familiare, anche tenendo conto degli eventuali strumenti di sostegno ricevuti. Sono i risultati dell'indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020 realizzata dalla Banca d'Italia. L'Impatto è più negativo tra i lavoratori indipendenti, i quali hanno subito un calo nel reddito dell'80%. Circa un italiano su due si aspetta una riduzione del reddito familiare anche nel prossimo anno, anche se di intensità inferiore a quella degli ultimi due mesi. Un terzo degli individui, dichiara di poter disporre di risorse finanziarie liquide sufficienti per meno di 3

