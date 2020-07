Bangladesh, si contano altri positivi: sospesi i voli da Dacca (Di martedì 7 luglio 2020) Dal Bangladesh i voli sono stati sospesi, così ha comunicato il Ministro della Salute. La decisione presa a seguito dei 21 casi positivi sul volo speciale Dacca-Roma Dal Bangladesh niente voli per almeno i prossimi 7 giorni. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, ha accolto la richiesta dell’Unità di Crisi sul Covid-19 del Lazio. Speranza ha preso questa decisione in accordo con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. In quel periodo, fanno sapere tramite una nota del Ministero della Salute, si lavorerà a nuove misure per chi arriva da paesi fuori dall’Ue e dall’area Schengen. I voli verranno sospesi in seguito ai 21 casi positivi riscontrati sul volo speciale Dacca-Roma. L’aereo è atterrato ieri a Fiumicino, con a bordo 215 passeggeri. In caso contrario, si rischia che il numero di contagi, purtroppo, possa ... Leggi su zon

Cinque nuovi casi positivi (di cui tre di importazione) e zero vittime per Covid. Si tratta di uno dei bilanci giornalieri più rassicuranti di Roma e del Lazio delle ultime settimane.

Sospesi tutti i voli tra Italia e Bangladesh. Troppi casi di Coronavirus in arrivo da Dacca negli ultimi giorni.

Cinque nuovi casi positivi (di cui tre di importazione) e zero vittime per Covid. Si tratta di uno dei bilanci giornalieri più rassicuranti di Roma e del Lazio delle ultime settimane.