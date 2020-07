Bancomat rubato, i soldi non vengono rimborsati se succede questo… (Di martedì 7 luglio 2020) Bancomat rubato non sempre il rimborso è dovuto. Se il tempo è breve tra il furto del Bancomat e il prelievo non autorizzato, fa supporre che il codice segreto “PIN” sia stato conservato vicino alla card Bancomat e quindi viene meno una disposizione di legge prevista nel contratto: “obbligo di conservazione sicurezza”. Bancomat rubato: niente rimborso per chi conserva il pin vicino alla card A chiarire il furto del Bancomat è intervenuto l’Arbitro bancario finanziario di Torino che con il provvedimento del 25 ottobre 2019, ha rigettato il ricorso di un soggetto a cui avevano rubato il Bancomat e aveva chiesto alla banca la restituzione delle somme prelevate senza autorizzazione. La banca, aveva negato il rimborso, sostenendo la tesi che l’utilizzatore del Bancomat aveva violato una disposizione di legge del contratto e ... Leggi su notizieora

