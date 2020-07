“Banche: dall’insolvenza alle soluzioni della crisi”, il primo libro del giovane giurista Alessandro Verrelli (Di martedì 7 luglio 2020) A marzo 2020 è stato pubblicato il primo libro del giovane giurista Alessandro Verrelli, dal titolo “Banche: dall’insolvenza alle soluzioni della crisi”, edito da Historica. Il libro affronta un tema sicuramente attuale e complesso come quello della crisi bancaria, ponendo l’accento sull’istituto dell’insolvenza e sulle nuove norme messe in campo dall’Unione europea per la risoluzione di questa. L’autore ha ripercorso la storia delle crisi bancarie, dagli inizi del ‘900 fino ad arrivare a quelle delle banche regionali del 2015: Etruria, Marche, Ferrara e a quella, recentissima, della Popolare di Bari. Verrelli fa un’analisi approfondita delle ragioni che hanno portato alla patologia degli istituti di credito nel corso degli anni, evidenziando gli aspetti comuni delle varie crisi e il grave impatto che queste hanno sul ... Leggi su secoloditalia

