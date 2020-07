Bambina stuprata mentre era nel reparto anti-Covid, ha 2 anni (Di martedì 7 luglio 2020) Bambina stuprata mentre era tenuta ferma in un reparto anti-Covid 19, una storia tristissima che sta scuotendo l’opinione pubblica. Il Covid-19 sarebbe dovuto essere una sorta di monito per ricordarci cosa siamo e cosa dovremmo essere. Una pandemia globale che, con le tante persone morte, la sua diffusione ed il lockdown mondiale, doveva avvicinarci, non … L'articolo Bambina stuprata mentre era nel reparto anti-Covid, ha 2 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Orrore in un ospedale in Sud Africa a Pretoria, dove una bimba di 2 anni affetta da Coronavirus è stata stuprata. Shock e orrore in una corsia dell’ospedale universitario Dr. George Mukhari di Pretori ...

