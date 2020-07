Bambina di 2 anni in isolamento per Coronavirus stuprata: shock in Sudafrica (Di martedì 7 luglio 2020) Orrore in un ospedale in Sud Africa a Pretoria, dove una bimba di 2 anni affetta da Coronavirus è stata stuprata. shock e orrore in una corsia dell’ospedale universitario Dr. George Mukhari di Pretoria, in Sudafrica, dove una bimba di 2 anni è stata brutalmente stuprata. La piccola, che si trovava in un reparto di … L'articolo Bambina di 2 anni in isolamento per Coronavirus stuprata: shock in Sudafrica NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

