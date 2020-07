Bake Off Italia 2020, Clelia e Csaba insieme dal 4 settembre: quattro i giudici della nuova edizione (Di martedì 7 luglio 2020) La presentazione dei Palinsesti Discovery 2020-2021 conferma l'arrivo di Csaba dalla Zorza nella giuria di Bake Off Italia, di cui si era parlato già qualche settimana fa. Ormai volto di Real Time, Csaba si aggiunge ai veterani Ernst Knam e Clelia d'Onofrio che non lascia il tendone del baking talent di Discovery e la cosa ci fa molto piacere. Confermatissimo Damiano Carrara, ormai colonna del format, insieme a Benedetta Parodi, che si conferma padrona di casa - anche se per la prossima stagione si è ritagliata anche uno spazio su La7, ma questa è un'altra storia -.Bake Off Italia 2020, Clelia e Csaba insieme dal 4 settembre: quattro i giudici della nuova edizione pubblicato su TVBlog.it 07 luglio 2020 12:06. Leggi su blogo

