Baby hair protagonisti dell’estate 2020: anche Barbie sfoggia l’acconciatura più inclusiva (Di martedì 7 luglio 2020) Madre Natura li dona a tutte, nessuna esclusa (persino a Barbie!): ma se un tempo ai baby hair, quelle piccolissime ciocche di capelli corti e sottili che incorniciano l’attaccatura dei capelli (tipiche dei bambini, da cui il nome), si dichiarava guerra spietata cercando di nasconderli con ogni arma in nostro potere, oggi qualcosa, anzi molto, è cambiato. Da qualche stagione quei capelli segreti compaiono in passerella, e non fanno eccezione le sfilate della Primavera/Estate 2020: da Versace a Blumarine, passando per Michael Kors e Fendi sono stati avvistati e messi in mostra sulle modelle, chiarendo a tutte che i baby hair possono trasformarsi da nemici ad amici assolutamente à la page. Versace Primavera/Estate 2020. Foto Gorunway Leggi su vanityfair

LCallage : Perdi a luta pro baby Hair - under7ale : @jinhit_ddaeng dai almeno non hai i baby hair che ti fanno sembrare un clown - shortskirtss : prima rompevo gli elastici quando mi legavo i capelli e avevo un sacco di baby hair sulla fronte piango - ilovemydraco70 : baby hair, acrigel e cara di mal - gabibnunes91 : @arielcristinab nesse caso, é literalmente BABY HAIR -

Ultime Notizie dalla rete : Baby hair Baby hair protagonisti dell estate 2020: anche Barbie sfoggia l acconciatura più inclusiva Vanity Fair.it