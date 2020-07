Azione, Calenda apre al “governissimo” con il centrodestra (Di martedì 7 luglio 2020) Carlo Calenda, ospite della trasmissione “In onda”, si dichiara pronto ad appoggiare un esecutivo con Berlusconi e Zaia. Poi critica Emiliano Il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite della trasmissione “In Onda” su LA7 si è dichiarato favorevole ad appoggiare un nuovo esecutivo targato centrodestra. “Io sono per un governo larghissimo, il più largo possibile, anche con Berlusconi e i pezzi più intelligenti della Lega come Zaia. Sarebbe bene che i partiti che in UE sono alleati governassero insieme l’Italia. Ricordo che Forza Italia e PD governano insieme in Europa“. Queste le parole che l’europarlamentare ha pronunciato in trasmissione. Intervistato sul ruolo del Movimento 5 Stelle, Calenda ha affermato: “I 5 Stelle sono tante cose. Patuanelli, ad esempio, è una persona che stimo. È una persona ... Leggi su zon

