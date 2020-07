Avete mai visto la sorella di Irama? Jolanda Fanti è bella quanto il cantante [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Irama e il successo grazie ad Amici di Maria De Filippi Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti è reduce dalla vittoria di Amici Speciali. E proprio nel talent show di Maria De Filippi che ha trovato la consacrazione dopo un esordio poco gratificante come cantante. Infatti, il giovane aveva partecipato al Festival di Sanremo 2016 nella categoria ‘Nuove proposte’ con il brano ‘Cosa resterà’. Dopo quell’esperienza le case discografiche lo hanno dimenticato e solo grazie al programma di Canale 5 è riuscito a risalire la china. Infatti alla sua prima partecipazione è stato in grado di trionfare e nel 2019 è tornato sul prestigioso palco del Teatro Ariston con la canzone ‘La ragazza con il cuore di latta’, un pezzo ispirato all’ex gieffina Martina Nasoni. Non tutti anno che Irama ha una sorella molto ... Leggi su kontrokultura

AlbertoBagnai : Cose che non avete mai visto due anni fa: - CarloStagnaro : Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul #Mes e non avete mai osato chiedere lo trovate nel lungo articolo… - crescentinbosco : @itinagli @EU_Commission Siete voi al Governo e avete partorito (taglio cesareo) un altro mostro 'salvo intese', in… - _erbrow_ : Ho anche visto il sondaggio sui musical migliori e Hadestown non in top 10 solo se non avete mai ascoltato la versi… - IAlianna_ : RT @anon_seventeen: ??Questo documento girava in “rete”il 24/03/2020. Lo ricevetti da un caro amico #CiSperavo e credevo avessero davvero a… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai provato a mettere l’aspirina nella lavatrice? Scopri tutti i benefici per i tuoi capi Proiezioni di Borsa Covid-19 e gravidanza: i primi dati su come sono andate le cose in Italia

Di questi 146 casi, 99 non hanno avuto polmonite, contro 47 che l’hanno avuta ... Unito tra il primo marzo e il 14 aprile ha evidenziato che oltre Manica non è mai stata usata l’idrossiclorochina e ...

GP Austria: vince Bottas, podio giovane con Leclerc e Norris

Gara pazza, travolgente, bellissima, combattuta e piena di sorprese. Come accadeva un tempo, negli anni Settanta, Ottanta, Novanta, quando l'affidabilità era il punto debole di tante monoposto di F1 e ...

Di questi 146 casi, 99 non hanno avuto polmonite, contro 47 che l’hanno avuta ... Unito tra il primo marzo e il 14 aprile ha evidenziato che oltre Manica non è mai stata usata l’idrossiclorochina e ...Gara pazza, travolgente, bellissima, combattuta e piena di sorprese. Come accadeva un tempo, negli anni Settanta, Ottanta, Novanta, quando l'affidabilità era il punto debole di tante monoposto di F1 e ...