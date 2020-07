Aversa, sfruttamento della prostituzione e traffico di esseri umani: un arresto (Di martedì 7 luglio 2020) Scoperta una casa di appuntamenti ad Aversa, nel Casertano, nell’ambito dell’operazione che ha portato all’arresto di una dominicana di 46 anni per sfruttamento della prostituzione e traffico di esseri umani. sfruttamento della prostituzione e traffico di essere umani: casa di appuntamenti scoperta ad Aversa, nel Casertano. Su mandato di cattura internazionale, emesso il 27 dicembre 2017 dalla procura di Buenos Aires, la polizia ha arrestato una dominicana 46enne. A.R.O.L. è stata ritenuta responsabile, a vario titolo, di sfruttamento della prostituzione e traffico di esseri umani, in particolare per aver attratto una donna in Paraguay, promettendole un lavoro diverso in Argentina. Approfittando della sua situazione economica vulnerabile, la ragazza fu indotta alla prostituzione in un locale della città di Tandul. L’operazione di polizia ... Leggi su 2anews

Casertasera : SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E TRAFFICO DI ESSERE UMANI SGOMINATA CASA DI APPUNTAMENTI AD AVERSA - larampait : #Aversa. Sfruttamento #prostituzione: blitz #Polizia -