Autista nega l’ingresso senza mascherina sull’autobus, ucciso di botte dai passeggeri (Di martedì 7 luglio 2020) Philippe Monguillot, il conducente di un autobus di Bayonne, nell'ovest della Francia, è stato massacrato di botte domenica sera da un gruppo di persone alle quali aveva negato l'ingresso sul mezzo pubblico perché sprovviste di mascherina. L'uomo, stando a quanto si apprende da fonti della polizia, è in stato di morte cerebrale. La polizia ha tratto in arresto il presunto aggressore, di 30 anni, e altri quattro suoi complici sono stati fermati, hanno precisato fonti della procura. L'Autista, di circa 50 anni, è stato ripetutamente colpito alla testa ed ha riportato gravissime ferite: stando a quanto si apprende da fonti della polizia, è in stato di morte cerebrale. Quando è stato soccorso, era in stato di incoscienza ed è stato ricoverato in condizioni disperate. Oggi i suoi colleghi dell'intera regione attorno a Bayonne ... Leggi su howtodofor

