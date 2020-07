Autista bus ucciso da passeggeri: gli aveva vietato di salire perché senza mascherina (Di martedì 7 luglio 2020) Un Autista di bus è stato pestato a morte da alcuni passeggeri perché si era opposto al loro ingresso sul mezzo senza mascherina e biglietti. Un episodio di violenza disarmante si è verificato a Bayonne, nel sud est della Francia, ieri sera. Alcune persone senza mascherina né biglietto volevano salire sul bus e l’Autista seguendo … L'articolo Autista bus ucciso da passeggeri: gli aveva vietato di salire perché senza mascherina è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

