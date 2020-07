Audi Q4 e-tron Sportback - Primo sguardo alla futura Suv coupé (Di martedì 7 luglio 2020) La nuova trong>Audi trong> Q4 Sportback e-tron, anticipata da una concept omonima che ne svela linee e contenuti, sarà uno dei 20 modelli elettrici che la Casa di Ingolstadt lancerà entro il 2025. Loffensiva a batteria dei Quattro anelli comprenderà, oltre alla nuova Q4 e alle Suv e-tron, anche vetture dalle linee più classiche, compresa una compatta e delle Avant, le familiari del marchio tedesco, con lobiettivo di andare a coprire ogni fetta rilevante del mercato, dalle segmento C ai modelli più lussuosi. Per questo motivo nei prossimi anni il costruttore utilizzerà quattro differenti piattaforme per sviluppare le sue vetture a batteria, a partire dalla Meb del gruppo Volkswagen, che farà da base alle Q4 e a una nuova compatta a zero emissioni, fino ad arrivare alle Ppe e J1, sviluppate insieme alla Porsche, e alla Mlb evo, interamente progettata ... Leggi su quattroruote

