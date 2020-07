Attenzione, ritirato Yogurt Despar per ‘rischio chimico’: ecco cosa fare se lo avete acquistato (Di martedì 7 luglio 2020) Il Ministero della Salute rende noto sul proprio sito un richiamo, pubblicato il 5 luglio 2020, per il prodotto alimentare del marchio Despar Italia Consorzio A.R.L. Si tratta dello Yogurt greco con pezzi di fragola senza lattosio da 150 g. Yogurt Despar: ecco il richiamo alimentare Nel documento del Ministero (disponibile qui) si parla di un richiamo ’per la presenza di lattosio in un prodotto senza lattosio’. Si tratta quindi di un richiamo per rischio chimico. Il lotto interessato dal richiamo è quello con data di scadenza 26/07/2020. Tra le avvertenze si legge che chi è intollerante al lattosio non deve consumare il prodotto. Attenzione, ritirato Yogurt Despar per ‘rischio chimico’: ecco cosa fare se lo avete acquistato su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

