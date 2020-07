Atalanta-Sampdoria, Gasperini alla vigilia: “Alla Juventus non ci penso, chiedo massima attenzione” (Di martedì 7 luglio 2020) “Sabato c’è la Juventus? L’attenzione sarà solo sulla Sampdoria. Sono quelle gare che abbiamo sempre sofferto e che ci hanno tolto qualche punto“. Così Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Sampdoria, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. “All’andata ci hanno creato difficoltà nel costruire gioco, sono una buona squadra e con queste due vittorie si è tolta dalla zona pericolosa – ha aggiunto il tecnico della Dea parlando alla stampa alla vigilia del match del Gewiss Stadium -. Non sarà una partita facile, ma dovremo trovare i punti per avvicinarci al nostro obiettivo“. E ancora: “I numeri dicono tutto, ma non abbiamo ancora raggiunto alcun traguardo. I margini di miglioramento li hanno le grandi squadre, figuriamoci se non li abbiamo noi“. ... Leggi su sportface

