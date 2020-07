Ascolti tv lunedì 6 luglio: Il giovane Montalbano, Le Iene, Baarìa, C’era una volta in America (Di martedì 7 luglio 2020) Ascolti tv lunedì 6 luglio 2020 Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 6 luglio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda in replica un’altra puntata de Il giovane Montalbano, mentre su Rai 2 altro appuntamento con Made in Sud e Stefano De Martino. La programmazione ha subito una modifica in seguito alla scomparsa di Ennio Morricone, il celebre maestro e compositore che ha affiancato tantissimi registi importanti come Sergio Leone: di fatto, su Rai 3 è andato in onda il capolavoro cinematografico C’era una volta in America, mentre su Canale 5 abbiamo visto un film di Tornatore con le musiche di Morricone. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 6 luglio 2020? Ascolti tv 6 luglio 2020, prima serata I dati ... Leggi su tpi

