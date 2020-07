Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020,Il giovane Montalbano chiude al 20.5%, Baaria 8.3% (Di martedì 7 luglio 2020) Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020. Una giornata all’insegna dell’omaggio televisivo a Ennio Morricone. Il giovane Montalbano saluta con il 20.5%. Cala Made in Sud, Quarta Repubblica raggiunge il 6.4%. Nel day time Ogni mattina su Tv 8 scende sotto l’1%. Boom in seconda serata per Renzo Arbore. Ecco nei dettati il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri. Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020, il prime time Su Rai 1 Il giovane Montalbano – Sette lunedì in replica: 3.894.000 telespettatori con 20.5%. Su Rai 2 Made in Sud, quarta puntata: 1.577.000 telespettatori con 8.3%. Su Rai 3 Il film C’era una volta in America: 1.392.000 persone con 8.1% Su Canale 5 Il film Baaria ha coinvolto 1.383.000 telespettatori con 8.3%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha siglato 1.025.000 ... Leggi su maridacaterini

