Ascolti tv, dati Auditel lunedì 6 luglio: vince Il giovane Montalbano, bene gli omaggi a Morricone (Di martedì 7 luglio 2020) La replica della serie Il giovane Montalbano, trasmessa da Rai1, vince la prima serata di lunedì 6 luglio con 3.894.000 telespettatori pari al 20.5% di share. Ascolti tv prime time Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.577.000 spettatori con l'8.3% di share. Nel giorno della scomparsa di Ennio Morricone su Rai3 C'era una volta in America ha raccolto davanti al video 1.392.000 spettatori pari ad uno share dell'8.1%, su Canale 5 Baarìa ha ottenuto 1.383.000 spettatori pari all'8.3% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 1.025.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Speciale Chico Forti ha intrattenuto 952.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Mission – omaggio a Ennio Morricone ha registrato 418.000 spettatori con uno share del 2.3%. Ascolti tv access prime time

