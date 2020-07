Arsenal-Leicester oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Premier League 2019/2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Arsenal-Leicester è il match valido per la trentaquattresima giornata della Premier League 2019/2020. I Gunners si sono rialzati con tre successi consecutivi che hanno fatto ritornare in auge la zona Europa: Arteta proverà a bloccare il Leicester e a regalarsi una vera e propria impresa. Le Foxes invece sono tornate alla vittoria nell’ultima gara contro il Palace dopo due KO che avevano messo a repentaglio la Champions. Rodgers deve continuare la striscia positiva se non vuole buttare alle ortiche la stagione pre-Covid. La sfida è in programma alle ore 21:15 di oggi, martedì 7 luglio, e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su Sky Go. Leggi su sportface

Martedì 7 luglio: le partite di calcio in tv oggi e stasera, anche in diretta streaming. Serie A, per la 31ª giornata si giocano due partite: apre Lecce-Lazio con orario alle 19.30, chiude la giornata ...

