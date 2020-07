Arriva SUPER ANTICICLONE, di nuovo CANICOLA oltre 35 gradi: quanto durerà? (Di martedì 7 luglio 2020) L’ennesimo assalto temporalesco, veicolato da aria fresca dal Nord Europa, sta lasciando spazio al ritorno prepotente dell’ANTICICLONE. Il tempo tornerà così ad assumere fin da subito connotati di piena stabilità su tutta l’Italia. Le temperature, dopo il netto crollo su parte del Centro-Nord, sono destinate rapidamente a risalire fin da mercoledì, a seguito non solo del soleggiamento ma anche dell’arrivo d’aria più calda. L’ANTICICLONE in arrivo sull’Italia, seppur di matrice azzorriana, presenterà un crescente contributo d’aria di origine nord-africana. Queste ingerenze dei flussi subtropicali si faranno sempre più invadenti nella seconda parte della settimana, con temperature in ulteriore risalita verso valori ben SUPERiori alla norma stagionale. Si patirà quindi di nuovo ... Leggi su meteogiornale

Antonella Elia, attuale concorrente di Temptation Island in coppia con il fidanzato Pietro Dalle Piane è una star la cui carriera parte da lontano. Contrariamente a quanto dicono i suoi detrattori – c ...

