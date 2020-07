Arrestato il fratello di Monica Cirinnà, la senatrice Dem: “Chiedo rispetto per il mio dolore” (Di martedì 7 luglio 2020) Ai domiciliari l’imprenditore Claudio Cirinnà, fratello della senatrice Dem Monica Cirinnà. L’uomo è accusato di usura, estorsione e autoriciclaggio. L’imprenditore 54enne Claudio Cirinnà, fratello della senatrice del PD Monica Cirinnà, è finito stamane agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine sulla penetrazione della camorra nel tessuto economico della capitale e del Nord Italia. Il fratello della … L'articolo Arrestato il fratello di Monica Cirinnà, la senatrice Dem: “Chiedo rispetto per il mio dolore” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

LegaSalvini : ++ OPERAZIONE ANTI-CAMORRA, ARRESTATO ANCHE IL FRATELLO DELLA SENATRICE DEL PD MONICA CIRINNÀ ++ - lauraboldrini : Hanno arrestato Claudio Cirinnà. Monica è del tutto estranea. Ma nella gogna mediatica c’è finita lei Da quando i… - LegaSalvini : CAMORRA A ROMA, ARRESTATO ANCHE IL FRATELLO DI MONICA CIRINNÀ SENATRICE DEL PD - Maksmirto : RT @Gianmar26145917: Camorra: arrestato il fratello della senatrice #Cirinnà che ci ricorda che la responsabilità penale è personale e chie… - hele_fr : RT @lefrasidiosho: Camorra, arrestato fratello della #Cirinnà -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato fratello

Maxioperazione coordinata dalla Dda di Roma contro 28 esponenti della famiglia Senese stamane all’alba. Un’indagine che svela la penetrazione della camorra nel tessuto economico della Capitale e del n ...Si scambiava le scarpe con i familiari che andavano a trovarlo e dentro nascondeva i pizzini: i bigliettini di carta con i messaggi per il clan. In questo modo anche se si trovava in carcere Michele S ...