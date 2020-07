Aosta. Per la prima volta in Italia 72 opere dal Landesmuseum di Hannover (Di martedì 7 luglio 2020) L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che, a partire da sabato 11 luglio 2020, alle ore 9, sarà aperta al pubblico ad Aosta, presso il Museo Archeologico Regionale di Piazza Roncas, la mostra Impressionismo tedesco. Liebermann, Slevogt, Corinth dal Landesmuseum di Hannover. Il progetto espositivo inedito viene proposto per la prima volta in Italia ed è il frutto della collaborazione istituzionale tra la Struttura Attività espositive e promozione identità culturale della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d’Aosta e il Landesmuseum di Hannover (Germania), che vanta una delle collezioni di Arte tedesca dell’Ottocento e del Novecento tra le più celebri al mondo. La mostra, curata da Thomas Andratschke, ... Leggi su laprimapagina

affittozorro : In val d’Aosta compro sempre mocetta e fontina originale, ottimi. Ho chiesto al casaro perché li sia migliore che a… - unionvaldotaine : RT @albertlaniece: Oggi ad Introd inaugurazione della mostra fotografica di Grzegorz Galazka sui soggiorni dei Pontefici in Valle d’Aosta;o… - impresacity : Credito alle imprese: anche Banco Bpm al fianco di Credimi per 'Italianonsiferma' Nord-Ovest: La nuova emissione an… - calabrianewsit : Rogliano, rientra l'allarme per l'anziana di rientro dalla Valle d'Aosta. Oggi secondo test -… - CultureVdA : #7luglio da #sabato #11luglio il #mare del Nord porterà le sue luci e i suoi colori al #MAR di #Aosta.… -

Ultime Notizie dalla rete : Aosta Per "Bonus alimentare", ad Aosta 52mila euro per 180 nuclei familiari AostaSera Record storico per Diodato: 3 traguardi fondamentali

Il 2020 è un anno eccezionale per Diodato: è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo 2020 con "Fai Rumore", il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il ...

Frankie hi-nrg mc: torna con il nuovo brano "Estate 2020"

Dopo 6 anni dall'ultima pubblicazione, il precursore dell'hip hop italiano torna con un nuovo brano A distanza di 6 anni dall'ultima uscita, il precursore della musica hip hop italiana torna con un nu ...

Il 2020 è un anno eccezionale per Diodato: è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo 2020 con "Fai Rumore", il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il ...Dopo 6 anni dall'ultima pubblicazione, il precursore dell'hip hop italiano torna con un nuovo brano A distanza di 6 anni dall'ultima uscita, il precursore della musica hip hop italiana torna con un nu ...