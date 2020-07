Antonella Elia, Pietro delle Piane: ultime rivelazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Antonella Elia veterana dei reality non poteva dire di no alla partecipazione a Temptation Island, il viaggio nei sentimenti per lei e il suo compagno è arrivato nel momento giusto. I due hanno iniziato questa avventura in modo turbolento ma secondo quanto riportano alcune anticipazioni per ora sono sereni e tranquilli. Ad interessare la cronaca rosa in queste ore son le dichiarazioni che Pietro delle Piane ha fatto al magazine di Uomini e Donne. L’uomo messo sotto esame mentre Antonella era all’interno della casa del Grande Fratello Vip perchè accusato d’infedeltà, ha rivelato che è stato convinto dall’ex showgirl a partecipare a Temptation Island lui era decisamente scettico: “Non avendo mai partecipato a un format simile o a un vero e proprio reality mi frenava l’idea di non conoscere l’ambiente e, ... Leggi su quotidianpost

