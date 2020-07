Antonella Clerici, conto alla rovescia: torna su Raiuno – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) La conduttrice televisiva Antonella Clerici torna su Raiuno: conto alla rovescia verso l’autunno, quando presenterà un format nuovo. Senza dubbio alcuno, la conduttrice televisiva Antonella Clerici è tra le più amate dal pubblico italiano. Un paio di anni fa, la sua sostituzione alla conduzione del cooking show La prova del cuoco causò più di qualche … L'articolo Antonella Clerici, conto alla rovescia: torna su Raiuno – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

zazoomblog : Antonella Clerici condurrà The Voice Senior sulla Rai? L’indiscrezione – VIDEO - #Antonella #Clerici #condurrà… - MondoTV241 : Antonella Clerici pronta su Rai 1 con The voice senior #AntonellaClerici - zazoomblog : Antonella Clerici il nuovo programma ufficiale: nome e orario - #Antonella #Clerici #nuovo #programma - StraNotizie : The Voice Of Italy torna su Rai Uno (in versione rinnovata) con Antonella Clerici - 361_magazine : Novità importanti per #antonellaclerici -