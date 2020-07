Anteprima in foto del Samsung Galaxy Note 20, 4 dettagli interessanti (Di martedì 7 luglio 2020) Il Samsung Galaxy Note 20 è ad un passo dal suo lancio che dovrebbe avvenire non più tardi di fine agosto. La serie phablet del produttore sudcoreano, come sempre, è molto attesa: proprio oggi 7 luglio possiamo accontentare la curiosità di molti fan del modello che otterranno un'Anteprima in foto di quello che dovrebbe essere la variante Ultra del prossimo top di gamma. Il leaker e informatore Ben Geskin, noto da tempo per le sue rilevazioni hi-tech, ha pubblicato in queste ore proprio gli scatti visibili nel tweet al termine dell'articolo. Come già riferito, si tratterebbe della variante del Samsung Galaxy Note 20 Ultra, il modello ammiraglia della serie per eccellenza: quello con display ancora più grande e di certo con specifiche hardware più avanzate come il supporto alla rete 5G e di certo anche un modulo fotocamera più ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Anteprima in foto del #SamsungGalaxyNote20, 4 dettagli interessanti - SOund36Magazine : @danieledurante3 porta in anteprima a #Milano per l' Estate Sforzesca Contaminafro - Identità in Evoluzione con tan… - prestonjager : livello di egocentrismo: Wren che mette le foto con un’altra persona ma le taglia in modo che l’anteprima mostri so… - parabanuke : Raga sto piangendo troppo giuro mi era mancato tantissimo...avevo ancora le notifiche del fotografo che gli ha fatt… - Ulala5 : @sprawl404 Non conosco il genere ma se nell'anteprima c'è una foto da Peaky Blinders deve essere bello per forza ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Anteprima foto Anteprima in foto del Samsung Galaxy Note 20, 4 dettagli interessanti OptiMagazine Anteprima in foto del Samsung Galaxy Note 20, 4 dettagli interessanti

Il Samsung Galaxy Note 20 è ad un passo dal suo lancio che dovrebbe avvenire non più tardi di fine agosto. La serie phablet del produttore sudcoreano, come sempre, è molto attesa: proprio oggi 7 lugli ...

Addio a Morricone: nel 2007 la sua prima mondiale alla Villa reale di Monza

Ennio Morricone è morto lunedì 6 luglio a 91 anni: nel 2007 aveva scelto la Villa reale di Monza per aprire il tour mondiale ed eseguire la prima assoluta di “Frammento di Sicilo”. Aveva regalato a Mo ...

Il Samsung Galaxy Note 20 è ad un passo dal suo lancio che dovrebbe avvenire non più tardi di fine agosto. La serie phablet del produttore sudcoreano, come sempre, è molto attesa: proprio oggi 7 lugli ...Ennio Morricone è morto lunedì 6 luglio a 91 anni: nel 2007 aveva scelto la Villa reale di Monza per aprire il tour mondiale ed eseguire la prima assoluta di “Frammento di Sicilo”. Aveva regalato a Mo ...