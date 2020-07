Anna Tatangelo ha cambiato look è diventata bionda (Di martedì 7 luglio 2020) Anna Tatangelo da mora è diventa bionda e racconta: «Gigi D’Alessio? Ecco quali sono i nostri rapporti…». La cantante si è raccontata in un’intervista al “Corriere della Sera” e ha parlato del cambiamento radicale degli ultimi mesi, dai capelli biondi al rap. Fino al rapporto attuale con Gigi D’Alessio. «Il mio cambiamento? È il frutto di un percorso personale interiore dice Anna Tatangelo -. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide». E su Gigi D’Alessio: «Siamo rimasti in ottimi rapporti – racconta Anna Tatangelo. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. ... Leggi su people24.myblog

andreapalazzo2 : RT @earonemusic: ?? - “Guapo” di Anna Tatangelo feat. Geolier entra in #top100 classifica parziale #airplay italiana ???? . . #EarOne #earone… - andreapalazzo2 : RT @all_karm: Raga lo dico? Lo dico. Anna Tatangelo ha cacciato la canzone dell'estate più di Alessandra Amoroso, Elettra Lamborghini e Gi… - Pinobianconero : RT @earonemusic: ?? - “Guapo” di Anna Tatangelo feat. Geolier entra in #top100 classifica parziale #airplay italiana ???? . . #EarOne #earone… - rossellaol : @filledesfleurss Beba, Fabrizio Moro, Random, Roshelle, Gigi D'Alessio, Myss Keta, Elettra Lamborghini, Fishball, A… - BlitzQuotidiano : Anna Tatangelo si fa bionda e racconta la fine della sua storia con Gigi D’Alessio -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo incontra la scena rap napoletana Agenzia ANSA Anna Tatangelo si fa bionda e racconta la fine della sua storia con Gigi D’Alessio

Anna Tantangelo ha cambiato look. Un cambio arrivato dopo la fine della sua relazione con Gigi D’Alessio. La cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per raccontare la nuova vita. A ...

Anna Tatangelo su Gigi D'Alessio: "Siamo rimasti in ottimi rapporti. Sarà sempre un pilastro importante per me"

"Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. E’ stata dura. Con Gigi siamo rimasti in ...

Anna Tantangelo ha cambiato look. Un cambio arrivato dopo la fine della sua relazione con Gigi D’Alessio. La cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per raccontare la nuova vita. A ..."Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. E’ stata dura. Con Gigi siamo rimasti in ...