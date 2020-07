Andrea Roncato al Grande Fratello Vip? “Me l’hanno chiesto però……” (Di martedì 7 luglio 2020) Andrea Roncato ironico io al Grande Fratello Vip? “Ditemi i nomi” Andrea Roncato ha partecipato all’appuntamento di rtl102.5 che ha aperto uno spazio tutto dedicato al gossip. Andrea ha raccontato di aver partecipato al film Sotto il sole di Riccione, per la piattaforma a Netflix. Il film è andato benissimo, è arrivato addirittura in America, dove a quanto pare era tanto atteso. Lo sa per certo perché lo ha chiamato un suo amico mentre lo stava venendo e gli ha fatto i complimenti. L’amico si trova a New York. Si tratta di un film punito, nemmeno una parolaccia, nonostante tutto riesce ad essere parecchio simpatico e divertente. Nel frattempo ha parlato di altri progetti lavorativi ed ha raccontato della chiamata mediante la quale lo hanno invitato a partecipare al Grande Fratello, proprio in questi giorni. Per essere un attimo più ... Leggi su kontrokultura

