Andrea Damante nella bufera: violate regole anti-covid in discoteca, disposta la chiusura (FOTO) (Di martedì 7 luglio 2020) Il DJ Andrea Damante è tornato presente sulla bocca del gossip ma stavolta la situazione che lo coinvolge non riguarda la sfera sentimentale. Con Giulia de Lellis fino ad ora sta (ri)andando tutto a gonfie vele perciò i fan che hanno visto il suo nome balzato sui trending topic di Twitter possono stare sereni. La 'bravata' - se così vogliamo chiamarla - ci porta ad Alba Adriatica, in una discoteca (Il gattopardo) colma di persone per assistere e ballare al Dj set del Dama.Colma di persone sì, ma anche troppe probabilmente a vedere dai video pubblicati da Andrea sul suo profilo Instagram che è stato preso di mira dalle critiche, attaccato per aver svolto il suo lavoro in un ambiente che a quanto pare non ha rispettato le norme anti-covid con un assembramento importante.Andrea Damante nella bufera: violate regole anti-covid in ... Leggi su blogo

Corriere : Andrea Damante viola le norme anti Covid in discoteca: locale chiuso - Mary612Jb : RT @stkubrik: quando capirete che 'l'amore' di giulia de lellis ed andrea damante è tossico sarà troppo tardi smettetela di gusrdarli come… - federicomyangel : RT @stkubrik: quando capirete che 'l'amore' di giulia de lellis ed andrea damante è tossico sarà troppo tardi smettetela di gusrdarli come… - elis4b0mbshell_ : RT @stkubrik: quando capirete che 'l'amore' di giulia de lellis ed andrea damante è tossico sarà troppo tardi smettetela di gusrdarli come… - ItsWendish : RT @Una_Gioia_Mai: Andrea Damante ammassato in una discoteca in cui nessuno indossa mascherine o rispetta norme di sicurezza. Studenti univ… -