Andrea Damante, nel mirino della polemica: la serata in discoteca scatena il caos (Di martedì 7 luglio 2020) A far discutere in questi giorni è Andrea Damante, finito al centro della polemica dopo una delle sue serate in discoteca. L’evento già dal giorno dopo è finito nel caos, tanto che il locale è costretto a rimanere chiuso per cinque giorni. LA serata IN discoteca – Da poche settimane sono state riaperte le discoteche, dando … L'articolo Andrea Damante, nel mirino della polemica: la serata in discoteca scatena il caos Leggi su dailynews24

Corriere : Andrea Damante viola le norme anti Covid in discoteca: locale chiuso - flamanc24 : RT @Una_Gioia_Mai: Andrea Damante ammassato in una discoteca in cui nessuno indossa mascherine o rispetta norme di sicurezza. Studenti univ… - _SilvB : RT @amaricord: Mi spiegate per quale cazzo di motivo Andrea Damante ha ripreso tranquillamente a fare le sue serate in discoteca violando o… - myloveshoran : RT @Una_Gioia_Mai: Andrea Damante ammassato in una discoteca in cui nessuno indossa mascherine o rispetta norme di sicurezza. Studenti univ… - Kwonfident__ : RT @Una_Gioia_Mai: Andrea Damante ammassato in una discoteca in cui nessuno indossa mascherine o rispetta norme di sicurezza. Studenti univ… -