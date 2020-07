Andrea Damante “ha violato le norme anti Coronavirus in discoteca”. Locale chiuso (Di martedì 7 luglio 2020) Il fidanzato di Giulia De Lellis e le norme anti Coronavirus in discoteca Andrea Damante, fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis, è finito al centro delle polemiche per avere pubblicato foto e video di una sua serata in una discoteca di Alba Adriatica. Nelle immagini il dj veronese sembra violare le regole anti Coronavirus. In una foto pubblicata su Instagram si vede Andrea Damante in consolle e alle sue spalle un assembramento di giovani senza mascherine sulla pista da ballo. Dopo un primo controllo è stata disposta la chiusura della discoteca per cinque giorni. Sui social gli utenti hanno commentato la foto con insulti e critiche. Sotto il post si legge: “Distanza sociale assolutamente non rispettata. Assembramenti senza un minimo di regole ne di distanziamento, come se nulla fosse stato nei mesi precedenti. Sono senza parole”. E ancora: ... Leggi su tpi

Corriere : Andrea Damante viola le norme anti Covid in discoteca: locale chiuso - francy65888229 : RT @stkubrik: quando capirete che 'l'amore' di giulia de lellis ed andrea damante è tossico sarà troppo tardi smettetela di gusrdarli come… - _Valealizzi_ : RT @stkubrik: quando capirete che 'l'amore' di giulia de lellis ed andrea damante è tossico sarà troppo tardi smettetela di gusrdarli come… - kitkatsmexw : RT @stkubrik: quando capirete che 'l'amore' di giulia de lellis ed andrea damante è tossico sarà troppo tardi smettetela di gusrdarli come… - elleyin2 : RT @stkubrik: quando capirete che 'l'amore' di giulia de lellis ed andrea damante è tossico sarà troppo tardi smettetela di gusrdarli come… -