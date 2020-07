Andrea Damante al centro della polemica | La serata in discoteca finisce male (Di martedì 7 luglio 2020) Andrea Damante è finito al centro della polemica a causa di una serata in discoteca, che è finita molto male. Ecco tutti i dettagli di quello che è accaduto. Andrea Damante, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, è diventato un dj. Il suo lavoro lo porta a fare tante serate in discoteca, complice … L'articolo Andrea Damante al centro della polemica La serata in discoteca finisce male proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Andrea Damante viola le norme anti Covid in discoteca: locale chiuso - moonshadow_369 : RT @amaricord: Mi spiegate per quale cazzo di motivo Andrea Damante ha ripreso tranquillamente a fare le sue serate in discoteca violando o… - thatsme_353 : RT @Una_Gioia_Mai: Andrea Damante ammassato in una discoteca in cui nessuno indossa mascherine o rispetta norme di sicurezza. Studenti univ… - alex5ssandra : RT @Una_Gioia_Mai: Andrea Damante ammassato in una discoteca in cui nessuno indossa mascherine o rispetta norme di sicurezza. Studenti univ… - INNERL0VE : RT @Una_Gioia_Mai: Andrea Damante ammassato in una discoteca in cui nessuno indossa mascherine o rispetta norme di sicurezza. Studenti univ… -