Ancora moria di pesci nel Tevere: era già successo a fine maggio (Di martedì 7 luglio 2020) Nuova moria di pesci nel Tevere a Roma. Ieri mattina il reparto a Tutela del Tevere della Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo, con Arpa e Asl, per una moria di pesci nel tratto tra Ponte Vittorio e Ponte Umberto I, in centro. Un'altra strage di pesci nel Tevere! @Roma@RegioneLazio possibile che ogni volta che a Roma piove si mette a rischio l'ecosistema del fiume? Chiediamo Ancora una volta che vengano accertate le cause di questo disastro. @ARPALaziopic.twitter.com/Jldj9SiLAL— Marevivo Onlus (@MarevivoOnlus) July 6, 2020 Già nel pomeriggio di ieri gli agenti del I Gruppo Trevi e del Reparto Tevere hanno effettuato il primo monitoraggio. Dagli accertamenti che saranno effettuati si cercherà di accertare le cause del fenomeno, che era già accaduto lo scorso 30 maggio. Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Moria di elefanti in #Botswana, è mistero. Oltre 350 sono morti per cause ancora misteriose e in tempi molto rapidi… - tinas48 : RT @HuffPostItalia: Ancora moria di pesci nel Tevere: era già successo a fine maggio - HuffPostItalia : Ancora moria di pesci nel Tevere: era già successo a fine maggio - annerd1 : RT @ErasmoDAngelis: Ancora morìa di pesci per collasso delle acque del #Tevere causate dalle ultime piogge che hanno trasportato nel #fiume… - alcinx : RT @ErasmoDAngelis: Ancora morìa di pesci per collasso delle acque del #Tevere causate dalle ultime piogge che hanno trasportato nel #fiume… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora moria Lipu: "Indagini serie sulla moria di pesci nell'Olona" LegnanoNews Tevere, nuova morìa di pesci causata dai danni all’ecosistema: ecco le possibili cause

Prosegue sul Tevere la strage di pesci causata dai danni all’ecosistema di cui, il fiume capitolino, è stato fatto bersaglio negli ultimi anni. Già lo scorso 30 maggio le cronache avevano registrato ...

La strana moria di elefanti in Botswana

La popolazione di elefanti africani è in costante declino da anni, e oggi ne sopravvivono in tutto il continente poco più di 400.000 esemplari. Ecco perché, quando lo scorso maggio un gruppo di conser ...

Prosegue sul Tevere la strage di pesci causata dai danni all’ecosistema di cui, il fiume capitolino, è stato fatto bersaglio negli ultimi anni. Già lo scorso 30 maggio le cronache avevano registrato ...La popolazione di elefanti africani è in costante declino da anni, e oggi ne sopravvivono in tutto il continente poco più di 400.000 esemplari. Ecco perché, quando lo scorso maggio un gruppo di conser ...