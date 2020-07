Altri positivi a Roma dal Bangladesh. Unità crisi Lazio: "Fermare i voli da Dacca" (Di martedì 7 luglio 2020) L’Unità di crisi del Lazio ha chiesto la sospensione dei voli da Dacca, capitale del Bangladesh, poiché non sarebbe possibile garantire la sicurezza e, quindi, eventuali nuovi contagi. A riportare la notizia è l’account “Salute Lazio”, gestito dall’assessorato alla Salute della Regione. “Sul volo speciale Dacca-Roma”, atterrato ieri e autorizzato da Enav “già 6 tamponi positivi ai test effettuati ieri, che si completeranno durante la mattinata di oggi. Alcuni passeggeri avevano anche alterazione della temperatura”. #Coronavirus: Unità di crisi Regione Lazio: Volo speciale Dacca - Roma autorizzato da Enav già 6 tamponi positivi ai test effettuati ieri, che si completeranno durante la mattinata di oggi. Alcuni passeggeri avevano anche alterazione della temperatura. ... Leggi su huffingtonpost

