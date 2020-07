Alitalia, numeri inquietanti nel 2019: il ‘rosso’ è quasi raddoppiato (Di martedì 7 luglio 2020) Alitalia fa i conti con numeri disastrosi: nel 2019 ha perso 24 euro per ogni passeggero trasportato. È quanto emerge da un’analisi del Corriere della Sera sui bilanci ufficiali, i documenti depositati in Parlamento numeri impietosi per Alitalia che, negli ultimi quindici anni, ha perso in media 13 euro per ogni passeggero trasportato. Il “rosso” si aggrava … L'articolo Alitalia, numeri inquietanti nel 2019: il ‘rosso’ è quasi raddoppiato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Dal 10 luglio più voli Alitalia verso la Sicilia: gli orari e le rotte

Cresce il numero di voli Alitalia sulla Sicilia e sulla Puglia. Dal 10 luglio la Compagnia aumenterà le frequenze sui collegamenti da Roma per Catania e Palermo e da Milano per i due aeroporti sicilia ...

Cresce il numero di voli Alitalia sulla Sicilia e sulla Puglia. Dal 10 luglio la Compagnia aumenterà le frequenze sui collegamenti da Roma per Catania e Palermo e da Milano per i due aeroporti sicilia ...