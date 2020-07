Alex Zanardi news oggi, terzo intervento per il campione: «Finalizzato alla ricostruzione cranio-facciale» (Di martedì 7 luglio 2020) Alex Zanardi news oggi: è stato sottoposto ad un ulteriore intervento, il terzo, l’ex pilota di Formula 1 che continua a non arrendersi dall’ospedale di Siena in cui resta ricoverato. Un’operazione durata circa 5 ore ed eseguita ieri, lunedì 6 luglio 2020, dagli esperti del maxillo-facciale e della neurochirurgia. Finalizzato “alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all’incidente del 19 giugno scorso”, l’intervento rientra tra quelli “programmati dall’équipe multidisciplinare che ha in cura l’atleta per permettere ogni prosecuzione del percorso terapeutico”. Tanto si legge nella nota diffusa dall’ospedale. Leggi anche >> Alex Zanardi condizioni, nuovo intervento al cervello per il campione Alex Zanardi news oggi, ... Leggi su urbanpost

