Alex Zanardi, le sue condizioni dopo la terza operazione (Di martedì 7 luglio 2020) Ieri Alex Zanardi è stato sottoposto al terzo intervento in diciotto giorni. “condizioni stabili ma gravi” fanno sapere dall’ospedale di Siena Ieri Terzo intervento chirurgico per Alex Zanardi in diciotto giorni, da quando è stato vittima di un brutto incidente con la sua handbike. “condizioni stabili ma gravi” fanno sapere dall’ospedale di Siena dov’è ricoverato in terapia intensiva dal 19 giugno scorso. Ieri l’operazione è durata ben cinque ore nel tentativo di ricostruire cranio e faccia del campione paralimpico. I medici de Le Scotte di Siena non hanno mai nascosto che la situazione è molto complicata e che il percorso sarà lungo. Hanno detto che il corpo e la testa di Zanardi deve ancora riposare. Dal punto di vista cardiaco e respiratorio, le condizioni restano ... Leggi su bloglive

angelomangiante : Altro intervento chirurgico a Siena per #Zanardi. Durata 5 ore. Operazione di ricostruzione cranio-facciale. Le f… - Avvenire_Nei : #Zanardi è stato cinque ore in sala operatoria: «Grave e sedato, ma stabile» - eziomauro : Siena, nuovo intervento per Alex Zanardi - maziofa69 : RT @angelomangiante: Altro intervento chirurgico a Siena per #Zanardi. Durata 5 ore. Operazione di ricostruzione cranio-facciale. Le frat… - GINA32451015 : RT @claudiocarmina3: Un saluto sincero ad Alex Zanardi ed alla sua Famiglia...Dopo i 2 interventi riposa in coma farmacologico e siamo caut… -