Alessandro Meluzzi e il tweet sul microchip nelle mascherine (Di martedì 7 luglio 2020) Da quando è cominciata l’emergenza Coronavirus l’insigne “medico psichiatra, psicologo, psicoterapeuta e criminologo” Alessandro Meluzzi è in prima linea nel denuziaquerelare i complotti come quello dell’idrossiclorochina, di George Floyd che in realtà non è morto (ma si è imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana, cit.) e delle bare di Bergamo che non sono vere. Non stupisce quindi che ieri, abboccando alla provocazione di un troll (vi pare giusto infierire così, eh?) abbia ritwittato un tweet in cui si dice che dentro le mascherine ci nascondono “microchip invisibili pagati da Bill Gheits e Soros per controllarci!!!!”. Il tweet originario è quello (satirico e parody account) del comune di Bastione (PR), il quale faceva sapere che un loro (inesistente) cittadino gli segnalava che ... Leggi su nextquotidiano

