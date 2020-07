Alatri, ospedale: la Asl comunica lo stop di Terapia intensiva. Scattano la mobilitazione e la protesta (Di martedì 7 luglio 2020) Nubi nere si addensano sul cielo della Terapia intensiva dell’ospedale di Alatri, che nel periodo più “caldo” della lotta contro il coronavirus ha svolto un prezioso lavoro di supporto allo “Spaziani” di Frosinone, permettendo al nosocomio del Capoluogo di divenire “Covid Hospital”. Ora, però, fortunatamente gettata alle spalle la fase più critica dell’emergenza sanitaria, il futuro del più importante reparto della struttura sanitaria alatrense torna ad essere molto nero. A far scattare l’allarme sono stati i consiglieri comunali di opposizione Tarcisio Tarquini ed Enrico Pavia, che poche ore fa, avuta la notizia che la divisione fin dal prossimo lunedì 13 luglio dovrebbe essere addirittura chiusa “per non meglio precisati lavori di ristrutturazione” (così affermano fonti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Alatri, ospedale: la Asl comunica lo stop di Terapia intensiva. Scattano la mobilitazione e la protesta - CiociariaO : #Alatri. Discute con un'anziana per futili motivi, poi la spinge a terra e la manda in ospedale… - CorriereCitta : Alatri, litiga con la vicina 81enne e la scaraventa a terra: la donna finisce in ospedale, l’uomo è stato denunciato - zazoomblog : Frosinone-Alatri: l’ospedale ai vertici regionali per la diagnosi e cura della celiachia - #Frosinone-Alatri: #l’o… - CorriereCitta : Frosinone-Alatri: l’ospedale ai vertici regionali per la diagnosi e cura della celiachia -