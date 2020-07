Ag. Insigne: "Mai fatto polemica per i cambi, quello che fa è sempre interpretato male..." (Di martedì 7 luglio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, soffermatosi ovviamente sul suo assistito ed il momento del capitano: “Insigne titolare col Genoa? Non ho mai chiesto ad un mio giocatore se g ... Leggi su tuttonapoli

