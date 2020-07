Aftershock: la storia vera del terremoto del 2010 in Cile – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Aftershock è un film thriller – horror del 2013 diretto da Nicolás López, basato sul terremoto accaduto in Cile nel 2010. La produzione e la sceneggiatura è affidata ad Eli Roth, che è anche l’attore principale. Eli Roth è not per la regia di diversi horror, fra cui Cabin Fever, Hostel e The Green Inferno. … L'articolo Aftershock: la storia vera del terremoto del 2010 in Cile – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Il catastrofico “Aftershock” su Rai4 (canale21)”. La storia vera del terremoto che sconvolse il Cile - RaiQuattro : Da una terrificante vera storia di sopravvivenza, stasera alle 21:20 l'ultimo film del ciclo Survival-Thriller, 'Af… -