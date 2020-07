Affari Tuoi ritorna, Flavio Insinna fuori: svelato il nome del nuovo conduttore (Di martedì 7 luglio 2020) Grande ritorno per Affari Tuoi direttamente in prima serata Dopo quasi quattro anni di assenza pare stia tornando uno dei programmi più amati di Rai 1. Stiamo parlando del noto game show condotto in passato da Flavio Insinna “Affari Tuoi”. L’ultima stagione del gioco chiuse i battenti oltre tre anni fa. Allora, una serie di piccoli stravolgimenti del palinsesto vide il gioco andare in vacanza per lasciare il posto a due “fratelli” L’Eredità, portata avanti proprio da Insinna, e I Soliti Ignoti di Amadeus. Da allora visti gli ascolti dei due nuovi programmi, Affari Tuoi è stato messo da parte ma ora sembra che dal prossimo autunno qualcosa potrebbe cambiare. Un ritorno che di sicuro farà piacere ai telespettatori ma molto meno a Falvio Insinna dato che al timone ci sarà un nuovo presentatore. ... Leggi su kontrokultura

malvaverbasco3 : Single sposato ?????????? non per farmi gli affari tuoi ma me li faccio ?????????? hai delle amanti??????????? - RotondiLuciano : @Iconicham_ @matteosalvinimi E tu fatti gli affari tuoi - damellis20202 : @Fancazzista77 @claris__02 Fatti un bagno negli affari tuoi, uscirai come una persona migliore?? - rielloooo : @Napo0120 mi dispiace, ma non sono d'accordo. schifare gli altri per qualcosa che a TE non piace, è solo mancanza d… - MarcoMa37011031 : @virginiaraggi ma guarda un po', gannobtrocato i tuoi soci al governo.... bonafede li libera il Pd ci si mette in… -