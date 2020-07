Adriana Volpe intervista Andrea Denver, poi fa una dedica speciale al marito (Di martedì 7 luglio 2020) La conduttrice ha messo a tacere tutti i pettegolezzi su lei e il modello. Ecco com’è andata l’intervista a Ogni Mattina Adriana Volpe intervista Andrea Denver Come sapete bene, Adriana Volpe e Andrea Denver si sono conosciuti nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il modello ha sempre guardato la conduttrice con occhi sognanti e l’ha riempita di complimenti. Insieme hanno anche posato per il calendario del reality, in costume e in pose provocanti. Da fuori si è subito diffuso il gossip di un possibile flirt tra i due. Ma Adriana è felicemente sposata e con una bambina, mentre anche Andrea è fidanzato. Le voci di un flirt tra i due non si sono mai placate anche dopo le ripetute smentite e i ripetuti chiarimenti dei diretti interessati. Ad un certo punto sembrava che anche il marito di Adriana fosse arrabbiato per questa storia, poi ... Leggi su kontrokultura

