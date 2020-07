Accusato di furti, sannita viola i domiciliari: si aprono le porte del carcere (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Benevento e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Benevento nei confronti di P. G., classe ’91, in sostituzione degli arresti domiciliari disposti nel giugno del 2019 nell’ambito del procedimento penale che lo vedeva indagato per una pluralità di reati di cui agli artt. 624-625-624 bis c.p.; procedimento conclusosi con la condanna alla pena di anni 6 di reclusione oltre la multa; in particolare l’attività investigativa, avviata il 14 gennaio 2019, aveva consentito di ricostruire le condotte illecite del predetto che aveva sottratto numerosi telefoni cellulari a giovani studenti, approfittando dei momenti di salita e discesa ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Accusato furti Era accusato di furto d’acqua, assolto AgrigentoOGGi.it Usa: Fbi accusa Cina e Huawei di furto seriale ai danni degli americani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 lug - "Huawei e' un ladro seriale di proprieta' intellettuale, senza rispetto per la legge e i diritti delle sue vittime". Lo ha detto il direttore dell'F ...

Furto di pallet in azienda: denunciati due dipendenti infedeli

Il primo consegnava il materiale acquistato dal cliente e grazie al complice ne scaricava solo una parte. I due sono stati traditi dalle telecamere installate dopo i primi sospetti RIO SALICETO (Reggi ...

